Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada

01.03.2022 09:48

Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı.

Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada

BURSA Bursa'da bir esnaf; dükkanının önüne "yaşlılar rahat yürüsün" diye korkuluk yaptırdı. Bu korkulukları hırsızlar çaldı. Esnaf ise hırsızlara seslendi.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde turizm işiyle uğraşan Uğur Yılmaz, işyerinin önüne küçük bir köprü ve köprünün yanlarına alüminyumdan korkuluk yaptırdı. Bu korkuluklar ise hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına aldırış etmeyen hırsızlar alüminyum korkulukları kırarak çaldı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Duruma isyan eden işyeri sahibi Uğur Yılmaz, "Yaşlıların rahat etmesi için korkuluk yaptırdım. 5 yıldır buradaydı. Geçtiğimiz gün çalındı. Hırsızlar güvenlik kamerasına aldırış etmeden çalmışlar, buradan hırsızlara sesleniyorum. Neden zarar verdiniz? "İhtiyacım var deyip para isteseydi verirdim" dedi.

Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada
Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada
Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada
Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada
Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada
Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada
Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada
Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada
Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Osmangazi'de satranç coşkusu Osmangazi'de satranç coşkusu Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt esnafı ziyaret etti Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt esnafı ziyaret etti

Uğur Yılmaz, Osmangazi, Bursa, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
09:49 Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Yaralanan taksici, arabasını hastaneye sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlılar rahat yürüsün diye yaptırdığı köprünün korkuluklarını hırsızlar çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement