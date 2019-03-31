Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Sandığa Koştu

Yaşlılar Sandığa Koştu

55 dakika önce

Mahalli İdareler Seçimleri için İstanbullular sandık başına giderken, bazı yaşlı vatandaşlarda oy kullanmaya ellerinde bastonlarıyla geldi.

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Mahalli İdareler Seçimleri için İstanbullular sandık başına giderken, bazı yaşlı vatandaşlarda oy kullanmaya ellerinde bastonlarıyla geldi. Sarıyer'de ikamet eden 85 yaşındaki İffet Helvacılar ile 70 yaşındaki İbrahim Özçelik de ilk oy kullanan vatandaşlardan oldu. Mahalli İdareler Seçimleri heyecanı tüm Türkiye'de yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, ilçe meclis üyeleri ve muhtarların belirleneceği seçimlerde İstanbullu vatandaşlarda sabah 08.00 itibariyle sandık başına geçti. Bazı vatandaşlar minik çocuklarına oy kullanma heyecanı yaşatırken, bazı vatandaşlar da yaşlı vatandaşlar da ellerinde bastonlarıyla sandığa gitti. Sarıyer'de oturan 85 yaşında bastonuyla gelen İffet Helvacılar ile 70 yaşındaki İbrahim Özçelik de sabahın sabah erken saatlerde ilk oy kullanan vatandaşlar arasındaydı. Helvacılar oy kullandığı için heyecanlı olduğunu belirterek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

'KENDİ VAZİFEN NE İSE ONU YAPTIM" Oy kullandığı için heyecanlı olduğunu söyleyen İbrahim Özçelik, "Devletime ve milletime hayırlı olsun. Memleketimizin hali iyi olsun. Bu pislik bitsin. Kardeş olalım. Oy kullandığım için heyecanlıyım. Buraya geldim ve kendi vazifem ne ise onu yaptım " dedi.

(Alper Suat Tutaşı-Tunacan Atalay-Melike İnal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Sabah, Sarıyer, Güncel
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