Yaşlılar Taraklı'da Tarihi Yolculuğa Çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) üyeleri, Taraklı ilçesindeki tarihi konakları gezdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) üyeleri, Taraklı ilçesindeki tarihi konakları gezdi.



Geçen yıl kentteki 23 farklı noktayı gezme fırsatı bulan 65 yaş üstü vatandaşlar, 2019'un ilk turu için Taraklı'ya gitti.



İlçedeki tarihi konaklar arasında yürüyüş yapan, Taraklı'ya ilişkin bilgiler alan yaşlılar, unutamayacakları bir gün yaşadı.



YADEM Koordinatörü Ömer Faruk Karataş, yazılı açıklamasında, YADEM üyelerinin doğanın eşsiz güzelliklerini ve tarihi yerlerini keşfetme noktasında yoğun ilgisi olduğunu belirterek, "2018 yılında 23 farklı yürüyüş gerçekleştirmiştik. Yaşlılarımız, Sakarya'mızın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye 2019 yılında da devam ediyor. İlk yürüyüşümüzü Taraklı'da gerçekleştirdik. Fizik tedavi alan, spor ve sağlık kulübüne kayıtlı yaşlılarımızla tarihi yolculuğa çıktık. İnşallah farklı rota ve güzelliklerin adresleriyle şehrimizi keşfetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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