Yaşlılar Taraklı'da Tarihi Yolculuğa Çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) üyeleri şehri keşfetmeye devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) üyeleri şehri keşfetmeye devam ediyor.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi üyeleri şehrin güzelliklerini keşfediyor. 2018 yılında 23 farklı noktayı gezen 65 yaş üstü vatandaşlar, 2019'un ilk turu için Taraklı'daydı. Tarihi konakların arasında yürüyüş yapan, Taraklı'ya ilişkin bilgiler alan YADEM üyeleri, günü büyük bir memnuniyetle tamamladı.



Doğanın eşsiz güzelliklerini ve tarihi yerlerini keşfetme noktasında YADEM üyelerinin yoğun bir ilgisi olduğunu kaydeden YADEM Koordinatörü Ömer Faruk Karataş, "Yaşlılarımız ile birlikte 2018 yılında 23 farklı yürüyüş gerçekleştirmiştik. Yaşlılarımız Sakarya'mızın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye 2019 yılında da devam ediyor. İlk yürüyüşümüzü Taraklı'da gerçekleştirdik. Fizik tedavi alan, spor ve sağlık kulübüne kayıtlı yaşlılarımızla tarihi bir yolculuğa çıktık. İnşallah farklı rota ve güzelliklerin adresleriyle şehrimizi keşfetmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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