Yaşlılar tüm uyarılara rağmen parklara koştular - Son Dakika
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Yaşlılar tüm uyarılara rağmen parklara koştular

6 saat önce

Korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle yaşlıların evden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Yaşlılar tüm uyarılara rağmen parklara koştular, System.String[]

Korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle yaşlıların evden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Silivri'de yaşlılar tüm uyarılara rağmen evden çıkarak parklarda oturdu.

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen Korona virüse karşı birçok alanda önlemler alındı. Bu kapsamda yaşlılara da evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ancak bazı noktalarda uyarıları dinlemeyen yaşlılar, parklarda görüntülendi. Silivri Kaymakamlığı arkasında bulunan parkta yaşlıların oturduğu görüldü.

Öte yandan, Silivri ana cadde ve sokaklarının boş olduğu, bir çok esnafın da kepenk kapattığı görüldü.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:20 Kaynak: İHA

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