Yaşlılar unutamıyor, gençler tanımak için binlerce kilometreden geliyor - Son Dakika

Yaşlılar unutamıyor, gençler tanımak için binlerce kilometreden geliyor

Aydın'ın yetiştirdiği devlet adamlarının başında gelen merhum Başvekil Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli'de 17 Eylül 2018 tarihinde ziyarete açılan müzeye ülkenin her yerinden ziyaretçi geliyor.

Aydın'ın yetiştirdiği devlet adamlarının başında gelen merhum Başvekil Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli'de 17 Eylül 2018 tarihinde ziyarete açılan müzeye ülkenin her yerinden ziyaretçi geliyor. Özellikle Menderes'in Başbakanlık dönemine ait silikon heykelin yoğun ilgi gördüğünü belirten Köy Muhtarı Özer Orcan, "Yaşlılar anıların tazelemek için gençler ise O naif insanı daha yakından tanımak için geliyor" dedi.


Demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes'in silikondan yapılan ve birebir kopyası şeklindeki heykel, yaklaşık 20 aydır Çakırbeyli Mahallesi'ndeki Muhtarlık binası içinde oluşturulan müzede ziyarete açık tutuluyor. Menderes'in birebir silikondan yapılmış masa başında oturur vaziyetteki heykelini görmek isteyen herkese yardımcı olduklarını belirten Çakırbeyli Muhtarı Özer Orcan, "Mesai saati gözetmeksizin Menderes'in köyünü ve anılarını ziyaret etmek isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Aydın ve çevresindeki yaşlıların yanı sıra Erzurum, Bitlis, Adıyaman gibi illerden bile ziyarete gelenler oluyor. 65-70 yaşın üzerindeki kişiler o dönemlerdeki anılarını tazelemek için gençler ise merhum Menderes'i daha iyi tanıyabilmek ve yaşadığı yerleri görmek için geliyor" diyerek köye gelen herkesin Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Başbakanlık dönemindeki silikondan yapılmış hali ile hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyledi. - AYDIN

Adnan Menderes, Menderes, Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlılar unutamıyor, gençler tanımak için binlerce kilometreden geliyor - Son Dakika
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