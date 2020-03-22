Yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor - Son Dakika

Yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor

7 saat önce

Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi sonrası 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkma kısıtlaması kararına uymayan kişiler, polisler tarafından evlerine gönderiliyor.

Yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor, System.String[]

Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi sonrası 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkma kısıtlaması kararına uymayan kişiler, polisler tarafından evlerine gönderiliyor.


Cadde ve sokakların hemen hemen boşaldığı Adıyaman'da, korona virüsünden dolayı 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkma kısıtlamasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri alınan karara uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üstü kişileri park ve bahçelerde güneşlendiği esnada bularak kendilerini uyardı. 'Hem sizin sağlığınız hem de toplumun sağlığı için evde kalın' uyasında bulunan polis ekipleri, kurallara uymayanları bulundurduğu yerden kaldırarak evlerine gönderdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:26 Kaynak: İHA

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