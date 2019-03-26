Yaşlılar ve Çocuklar Fidan Dikiminde Buluştu

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşlılar ve çocukların katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşlılar ve çocukların katılımıyla fidan dikimi yapıldı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), 21-26 Mart tarihlerinde kutlanan Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yaşlıları ve çocukları fidan dikiminde buluşturdu.



Etkinlikte, 200'ün üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdi.



Programa, Yaşlı Destek Merkezi kurs ve kulüp üyeleri, Sosyal Gelişim Merkezinden çocuklar, İl Müftülüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

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