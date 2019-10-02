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Yaşlılar ve çocuklar huzurevindeki konserde eğlendi

24 dakika önce

Devlet Türk Müziği Korosu'nun Edirne Huzurevinde verdiği konserde, yaşlılar ve çocuklar birlikte şarkılar söyleyip oynadı.

Yaşlılar ve çocuklar huzurevindeki konserde eğlendi, System.String[]

Devlet Türk Müziği Korosu'nun Edirne Huzurevinde verdiği konserde, yaşlılar ve çocuklar birlikte şarkılar söyleyip oynadı.

Koronun seslendirdiği Türk Sanat Müziği şarkılarına, huzurevindeki yaşlılar ile Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, tempo tutarak eşlik etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk geleneklerinde yaşlılara hürmet, sevgi ve hizmetin önemine dikkati çekti.

Yaşlıların toplumun hafızası olduğunu belirten Özbaş, şöyle konuştu:

"Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş büyüklerimizin, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır şekilde bakımlarını sağlamak, bakanlığımızın öncelikleri arasındadır. Yaşlılarımızın öncelikle ailelerinin yanında aile sıcaklığında yaşamaları, bunun mümkün olmaması halinde ise aynı sıcaklığının sağlanması öncelikli hedefimizdir."

Etkinliği, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de izledi.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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