Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Yeni Yaşlarına Oynayarak 'Merhaba' Dedi

Yaşlılar Yeni Yaşlarına Oynayarak 'Merhaba' Dedi

46 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşam Evi'nde kalan yaşlılar, düzenlenen toplu doğum günü etkinliği ile yeni yaşlarına "merhaba" dedi.

Yaşlılar Yeni Yaşlarına Oynayarak 'Merhaba' Dedi, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşam Evi'nde kalan yaşlılar, düzenlenen toplu doğum günü etkinliği ile yeni yaşlarına "merhaba" dedi. Yaşlıların şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Yaşamevi Şube Müdürlüğünde kalan 60 yaşlı için ilginç bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Yaşam evindeki yaşlıların moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Yaşam evi yetkilileri tarafından organize edilen programda masaya konulan yaş pasta üzerindeki mumları temsili olarak 4 yaşlı üfledi. Çekilen hatıra fotoğrafları ile tüm katılımcılar hep bir ağızdan 'mutlu yıllar size' diyerek yaşlıların doğum gününü kutladı. Personeller tarafından tabaklara konulan yaş pastaların yenmesinden sonra yaşlılar şarkılar eşiliğinde dans etti, gönüllerince eğlendi. İlginç toplu doğum günü etkinliği yaklaşık 2 saat sürdü. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:57 Kaynak: İHA

Gaziantep, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Sanay'la Mesajları Ortaya Çıkan Hakan Çalhanoğlu, Eşinin Doğum Gününü Kutladı Avrupa Birliği, ABD'nin Otomobil Vergilerine Karşı Misillemeye Hazırlanıyor

Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan Adayının, Adaylığı İptal Edildi Liseli Kızlar El Ele Tutuşup Otoyol Köprüsünden Ölüme Atladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:43:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Yeni Yaşlarına Oynayarak 'Merhaba' Dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]