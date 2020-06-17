Yaşlılar yüzüne gençler bileğine ve kulağına takıyor - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağının bulunduğu iller arasında olan Kayseri'de bazı vatandaşların; maskeleri kulaklarına, bileklerine ve boyunlarına takmaları dikkat çekti.



Ülkemizde korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında Kayseri'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Uzmanlar tarafından normalleşme sürecinde Kovid-19'la mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin oldukça önemli olduğunun sürekli belirtilmesine rağmen kentteki bazı vatandaşlar, maskeleri bileklik gibi bileklerine, kolye gibi boyunlarına, küpe gibi kulaklarına takarak sokakta dolaştıkları görüldü.



Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polisler, vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarına devam ediyor. Ayrıca cami hoparlörlerinden de korona virüsle mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat çekmek için anonslar yapılıyor.



Kayserili vatandaşlar; maske takmadan sokağa çıkan vatandaşlara seslenerek, virüsün tekrar yayılmaması ve yasakların tekrar getirilmemesi için duyarlı olmalarını istedi. - KAYSERİ