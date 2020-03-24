Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı - Son Dakika
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Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında bir yandan insanların toplu halde bulunduğu hemen her noktada dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da genel durumdan dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarını çözme noktasında...

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında bir yandan insanların toplu halde bulunduğu hemen her noktada dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da genel durumdan dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarını çözme noktasında uygulamalar başlattı.


Halkın korona virüse karşı bilinçlenmesini sağlamak için 1 milyon broşür bastıran ve valilikle birlikte kentin çeşitli noktalarındaki billboardlara afiş astıran Büyükşehir Belediyesi, virüse karşı en riskli yaş grubunda yer alan ve sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlara alışverişlerinde destek olmaları için zabıta ekiplerini görevlendirdi.


Vatandaşlara alışveriş desteği


Alo 153 Çağrı Merkezini arayıp konuyla ilgili taleplerini ileten vatandaşların, mağduriyetlerinin giderilmesi ve isteklerinin yerine getirilmesi için çalışan zabıta ekipleri, şu ana kadar çok sayıda Adanalının sorununa derman oldu. Alışverişini yaptıracak kimsesi bulunmayan ve 65 yaş üzeri olduğu için sokağa çıkamayan vatandaşların talepte bulunmaları halinde, tutanakla para alıp alışveriş yapan zabıta ekipleri, istenilen malzemeyi kapıya kadar getirip teslim ediyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi yaşananlar nedeniyle psikolojisi olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik, "Sesinizi duyan biri var" mesajıyla psikolojik destek de vermeye başladı.


Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan ve 6 uzman psikoloğun yer aldığı ekip, ruhsal açıdan kendisini iyi hissetmeyen ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet veriyor. Vatandaşlar, 08.00-17.00 saatleri arasında 03224553969 numaralı telefonu arayarak psikolojik destek alabilecek.


Esnaf denetimi ve broşür dağıtımı


Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, esnaf denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, kolonya, hijyen ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere, bazı fırsatçıların fahiş fiyatlarla satış yapmalarını engelleme yönündeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Büyükşehir Zabıta ekipleri, korona virüsten korunma yöntemlerinin, konuyla ilgili doğru ve yanlış bilinenlerin bulunduğu broşürleri ise halka her platformda dağıtıyor.


Ayrıca vatandaşlara, evlerde kalmalarının kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından olumlu sonuçları nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sesiyle, mobilize megafondan "Evde kal" çağrısı yapılıyor.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yurt dışında yaşayan ve Adana'da yaşlı yakınları bulunan bir vatandaşın, sosyal medya üzerinden bulunduğu destek talebini de yerine getirdi.


Sokak hayvanlarına yiyecek


Adana Büyükşehir Belediyesi, kent halkının virüsten korunması ve genel problemlerin etkilediği dezavantajlı grupların mağduriyetlerini azaltmak için olanakları zorlarken, nispeten boşalan sokaklarda, yiyecek sorunu yaşayan sokak hayvanlarının imdadına da yetişti.


Sokak hayvanlarına mama dağıtan Büyükşehir ekipleri, sorun devam ettiği sürece besleme yapmaya devam edecek.


Adana Büyükşehir Belediyesi, bazı ilçe barınaklarından yaşanan yiyecek sorununu azaltmak için de, ilçelere takviye mama göndermeye başladı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:34 Kaynak: İHA

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