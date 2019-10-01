Yaşlılara çifte mutluluk

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bazı yaşlıları Evde Sağlık Birimi ekipleri ile birlikte ziyaret etti.



2019 yılı içerisinde Eskişehir'de bulunan hastanelere başvurup sağlık hizmeti alan 1 Ekim doğumlu ve 100 yaş üzeri yaşlıların hem doğum günleri hem de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, yapılan ev ziyaretiyle birlikte kutlandı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, konu ile alakalı açıklamalarda bulundu. Ziyaretinde yaşlılığın olağan ve kaçınılmaz bir süreç olduğuna değinerek sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmeleri konusunda destek, bilgi ve danışmanlık sağlanmaya çalıştıklarını belirten Bilge "Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir" dedi.



İl Sağlık Müdürü Bilge, ziyaretinde yaşlılar ve aile yakınları ile de sohbet ederek sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Bu tarz etkinlikler ile kimsenin sağlık hizmetlerinden geri kalmaması için çalıştıklarını, ulaşılmadık kimse kalmaması için devletin imkanlarını her platformda halka sunmaya gayret gösterdiklerini belirten Bilge, bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünce yaşlıların her fırsatta sağlık ekipleriyle birlikte ziyaret etmeye devam edeceklerini belirtti.



Yaşlılar Gününün ilk defa kutlandığını ve kendilerine ilk defa çiçek takdim edildiğini söyleyen yaşlılar ise, bu tür ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini, moral bulduklarını, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek ziyaretleri için Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'ye teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR