Yaşlılara evde sağlık kontrolü yapıldı - Son Dakika
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Yaşlılara evde sağlık kontrolü yapıldı

6 saat önce

? Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi (EYKOM) sağlık ekibi, Değirmenköy Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı hastaları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrolü yaptı.

Yaşlılara evde sağlık kontrolü yapıldı, System.String[]
? Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi  (EYKOM) sağlık ekibi, Değirmenköy Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı hastaları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrolü yaptı.

Silivri Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezine bağlı sağlık ekipleri, düzenli olarak devam eden sağlık kontrolü çalışması kapsamında Değirmenköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Şenol Köroğlu ve İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol'dan mahallede ikamet eden yaşlı ve hasta vatandaşların bilgi ve adreslerini alan ekipler, mahalle sakinlerini evlerinde ziyaret ederek şeker ve tansiyon kontrolü yaptı. Hastalara ve hasta yakınlarına sağlık durumu hakkında bilgiler verilirken, kullandıkları ilaçlar da ayrıca incelenerek gerekli uyarılar yapıldı.

HASTA YAKINLARINDAN BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Değirmenköy Mahallesi'nde kontrolden geçirilen hastaların kan değerlerini ve muayene tarihlerini Silivri Belediyesi'ne ait özel takip kartına işleyerek hastalara teslim eden EYKOM ekipleri, değerleri yüksek ya da düşük çıkan hastaları ilgili uzman doktorlara yönlendirdi. Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nin Hasta Nakil Hizmeti ve diğer sağlık hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, altı ayda bir rutin kontrollerin süreceğini ifade etti. Sağlık ekipleri ile sahadaki çalışmalara eşlik eden Değirmenköy İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol ve sağlık kontrolünden geçirilen hastalar, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a ve EYKOM ekiplerine sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: 'VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ?

Evde sağlık hizmetinin tüm mahalleleri kapsayacak şekilde yapıldığını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bu yöndeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Özellikle yaşlıların kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Yılmaz, 'Bütüncül bir hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Merkeze uzak tüm mahallelerimizdeki çalışmalarımız her alanda devam ediyor. Bunlardan biri de sağlık hizmetleri. Hastaneye gidemeyen veya kan değerleri başta olmak üzere tansiyon kontrolü yapılmamış, ilaçlarının kullanımı hakkında bilgilendirme ihtiyacı hisseden vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün sağlık ekipleri gerekli kontrolleri sağladıktan sonra hastalarımıza veya yakınlarına bilgilendirme yapıyorlar. Vatandaşımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu çalışmalarımız da artarak devam ediyor' diye konuştu.


- İstanbul
Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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