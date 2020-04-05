Yaşlılara manevi evlat olacaklar - Son Dakika
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Yaşlılara manevi evlat olacaklar

6 saat önce

Yaşlılara manevi evlat olacaklar Dursunbey Belediyesi Vefa Destek Grubu bünyesinde tamamen belediye çalışanlarından oluşan gönül köprüsü hareketi oluşturdu.

Yaşlılara manevi evlat olacaklar

BALIKESİR - Dursunbey Belediyesi Vefa Destek Grubu bünyesinde tamamen belediye çalışanlarından oluşan gönül köprüsü hareketi oluşturdu. 40 kişiden oluşan ekip İlçede yaşayan 65 yaş üstü 1200 kimsesi olmayan yaşlının manevi evladı olacak.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Vefa Destek Masasına destek olmak ve kimsesi olmayan vatandaşlara ulaşmak amacı ile 'Gönül Köprüsü' projesi hayata geçirildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşer Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan ve 40 kişiden oluşan ekip ilçede bulunan 65 yaş üstü 1200 kimsesiz vatandaşın bu süreçte manevi evladı olacak.

Dursunbey M. Akif Ersoy Kültür Merkezinden kurulan komuta merkezinden yönetilen bu proje kapsamında 40 belediye çalışanı merkez ve kırsal mahallelerde görev alacak. 13 araçla yürütülecek olan gönül köprüsü projesi İlçe kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Destek masasının da yükünü almış olacak. Projenin ilk gününde sahaya çıkan ekipleri ziyaret eden Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çok önemli bir göreve imza atacak olan ekiplere teşekkür ettiler. Proje hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 13 ekipten oluşan Gönül Köprüsü projesinin İlçede bulunan 1200 civarındaki yalnız yaşayan vatandaşa ulaşacağını ve bu vatandaşlara ekiplerin adeta evlatlık yapacağını söyledi. Bu süreçte ekiplerin bir çok soru ile karşılaşacağını ifade eden Başkan Bahçavan, bu soruların oluştutulan merkezde cevap bulacağını söyledi. Başkan Bahçavan; "Bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçları olacak. Mutlaka bu süreçte psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız da olacak. Bu vatandaşlarımız ile ekiplerimiz iletişim halinde olarak sorun ve taleplerini bizlere iletecekler. Sahada olacak olan ekiplerimiz sosyal mesafeye önem göstererek hemşehrilerimiz ile iletişim kuracaklar. Tarihi bir zaman içerisinden geçiyoruz. Bunlar ileride torunlarımıza, çocuklarımıza anlatacağımız şeyler. ben 57 yaşındayım ve bu yaşıma kadar böyle bir salgın ve teyakkuz hali görmedim. Allah razı olsun devletimiz her türlü önlemi alıyor. Her türlü imkanı seferber edip önümüze koyuyor. İnşallah bu günleri de Allah'ın yardımı ve bizlerin tedbirlere uyarak çok kısa zamanda atlatacağımızı umuyorum. Sahada çalışacak arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ise; "Tam olarak bu örnek proje bir gönül alma, dua alma projesi. Bugünlerde bütün birimlerimiz elinden gelen fedakarlığı sergiliyor. Gece on ikiden bu yana güvenlik güçlerimiz ve Orman ekiplerimiz ilçemiz giriş çıkışlarını kontrol altına aldılar. Bizlerde evlerinde kalan ciddi nüfus için bu projelere önem veriyoruz. Biz bu projeyi çift kanat olarak düşünüyoruz. Bunun bir kanadı dabilindiği gibi Milli eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde öğretmenlerimizde evlerinden yaşlı vatandaşlarımızı arayarak terapi desteği ve rehberlik hizmeti veriyorlar. Bu projedeki ekiplerimiz de saha içinde vatandaşlarımız ile sosyal mesafeyi koruyarak iletişim halinde olacaklar. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Belediye Başkanımıza Vefa Destek grubumuza vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşlılara manevi evlat olacaklar

Ramazan Bahçavan, Akif Ersoy, Dursunbey, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:45 Kaynak: İHA

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