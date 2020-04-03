Yaşlılara ödenekleri evlerine teslim edilecek - Son Dakika

Nallıhan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlılara evlerinde ödeme yapılacak.

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Alile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından PTT'den düzenli yardım alan kişilere paralarının evlerinde teslim edileceği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan PTT şubelerine gitmemeleri istendi.