Son Dakika Haberleri: Yaşlılara Saygı Haftası"

Yaşlılara Saygı Haftası"

47 dakika önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaşlılara Saygı Haftası
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dün ile yarın arasında köprü görevi üstlenen yaşlıların toplumun en saygın üyeleri olduğunu belirten Özdemir mesajında şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiğimiz önemi, geçmişimizin sigortası, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımıza da göstermeli, onları el üstünde tutmalıyız. Yaşlılarımızın ne kadar değerli olduğunu sadece özel günlerde değil her zaman hatırlamalı ve yaşama sevinçlerine ortak olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın haftasını kutluyor, saygılarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı Son Dakika! 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:26:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlılara Saygı Haftası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]