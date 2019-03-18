Son Dakika Haberleri: Yaşlılara Saygı Haftası

Yaşlılara Saygı Haftası

19 dakika önce

Büyük Anadolu Hastaneleri yönetimi ve personeli 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle hastanede yatan yaşlı hastaları ziyaret etti.

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Büyük Anadolu Hastaneleri yönetimi ve personeli 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle hastanede yatan yaşlı hastaları ziyaret etti.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı ve Başhekimi Alparslan Tuhta, Başhemşire Şerife Tögül, Hasta Yatış Sorumlusu Sevcan Aydın, Kurumsal İlişkiler Uzmanı Ruhsan Konaçoğlu, Halka İlişkiler Sorumlusu Çiğdem Karagündüz ve Elif Candan ile birlikte hastanedeki yaşlı hastaları ziyaret etti.

Yaşlı hastalara gül veren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı ve Başhekimi Alparslan Tuhta, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, yaşlılar gününü kutladı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlı hastalar ve refakatçileri, hastanedeki hizmetlerden memnun olduklarını belirtti.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı ve Başhekimi Alparslan Tuhta, "Hastanemizde tedavi olan şehit annesi Reddiye Karataş'ı da ziyaret ettik. Yaşlılar Haftası dolayısıyla biz de Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bu tür sosyal etkinliklere çok önem veren bir kuruluşuz. Hastane yönetimi olarak sağlık alanında en iyi hizmeti verebilmek için bu tür ziyaretleri sık sık yaparak hastalarımızı dinliyoruz. Bugünde de yaşlılarımızın olmuş olduğu bir ortamda onları ziyaret edelim, onların ellerini öpelim bir ihtiyaçları var mı bir sıkıntıları var mı onları öğrenelim onları paylaşalım diye bugün onların yanındayız. Bu vesileyle tüm yaşlılarımızın ellerinde öpüyor, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

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