Son Dakika Haberleri: Yaşlılara Saygı Haftası

Yaşlılara Saygı Haftası

4 dakika önce

Yaşlılara Saygı Haftası, Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

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Yaşlılara Saygı Haftası, Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi'nde düzenlenen törenle kutlandı.


Programa katılan öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sergilerken protokol üyeleri tarafından huzur evi sakinlerine çeşitli hediyeler verildi.

Yaşlıların sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Böyle güzel bir günde sizlerle bir araya gelmekten dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. Hayat tecrübesi fazla olan siz değerli büyüklerimizden hala öğrenecek şeyimizin olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle Yaşlılara Saygı Haftanızı kutluyor daha nice güzel organizasyonlarda hep birlikte olmayı diliyorum." dedi.

Programın sonunda pasta kesilirken huzur evi sakinleri de düzenlenen program için teşekkür etti.

Törene Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl protokol üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve huzur evi sakinleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:42 Kaynak: AA

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