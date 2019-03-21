Yaşlılara Saygı Haftası

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Kavak'ta ziyaretlerde bulundu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Kavak'ta ziyaretlerde bulundu.



Kavak Devlet Hastanesini ziyaret eden Oruç, Başhekim Opr. Dr. Mustafa Seven'den hastaneyle ilgili sorun ve talepleri dinledi.



Daha sonra hastanenin palyatif merkezinde tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret eden Oruç, hastalar ve yakınları ile sohbet etti.



Oruç, "Devletimiz sizlerin sağlığını çok önemsiyor. Biz de devletimiz adına sizleri ziyarete geldik. Personelimizden sağlık durumunuz hakkında bilgi aldık. Hizmette kendimizi sizlerin yerinize koyuyoruz. Devletimizin her zaman sizin yanınızda olduğunu unutmayınız." diye konuştu.



Daha sonra Oruç, yaşlılar ve hasta yakınları ile birlikte pasta kesti.

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