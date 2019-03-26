Yaşlılara Saygı Haftası

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlılarla bir araya geldi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlılarla bir araya geldi.



Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) Alanlar Şubesinde yapılan etkinlikte konuşan Ürkmezer, yaşlılara ve çocuklara daha fazla özen ve itina gösterdiklerini söyledi.



Çocuklar ve yaşlıların kendisine çok fazla bakabilme yetisine haiz olmadığını ifade eden Ürkmezer, "Baktığınızda zaten devletimiz yaşlılarımıza iyi bir şekilde bakılması için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Burada bulunan yaşlılarımız da gerek Karabük'teki huzurevinde gerekse Yazıköy köyündeki tesislerden çok memnun olduklarını bizlere iletiyorlar. Yine sadece huzurevlerinde değil ailesiyle yaşayan yaşlılarımızın da özellikle sağlıkla ilgili ihtiyaçlarında devletimizin son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalar da göz önünde. Buna bizler de kaymakamlık ve belediye olarak destek vermeye gayret gösteriyoruz.." diye konuştu.



Etkinlikte, yaşlılara diyetisyen eşliğinde SAKEM eğitmenleri tarafından hazırlanan yemekler ikram edildi.

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