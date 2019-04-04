Son Dakika Haberleri: Yaşlılara Saygı Haftası"

Yaşlılara Saygı Haftası"

2 dakika önce

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığına bağlı sağlık ekiplerince, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildiği bildirildi.

Yaşlılara Saygı Haftası
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığına bağlı sağlık ekiplerince, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yaşlılara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla evde sağlık hizmeti alan vatandaşların evlerinde ziyaret edilerek hem çiçek hem de görmüş oldukları tedaviyle ilgili bilgi alarak yakından ilgilenildiği belirtildi.

Açıklamada, Kamu Hastaneleri Birliğinde görevli Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ile Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Gülfem Türk tarafından evde sağlık hizmeti alan yaşlılara oturdukları evlerinde bilgiler verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:18 Kaynak: AA

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