Yaşlılara Saygı Haftası'nda Beşiktaş'ta '65+ Yaşam Ofisi' açıldı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş üstü insanlara daha kaliteli hizmet verebilmek, gelen talepleri tek çatı altında toplayıp hızlı ve kolay çözümler üretmek için 65+ Yaşam Ofisi'ni hayata geçirdi. Merkezde sağlıklı ve aktif yaşlanma, demanstan korunma, yaşlılık hakları, kurum bakımı, belediye hizmetleri gibi konularda kişilere danışmanlık hizmeti de sunulacak. Açılışla Türkiye'de Gerontoloji (Yaşlılığın Bilimi) ofisine sahip ilk belediye olduklarını vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sözleri, konuşma sırasında bir yandan da işaret diline çevrildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yeni açılan ofiste, 65 yaşın üzerindeki komşularına sağlıklı ve aktif yaşlanma, demanstan korunma, yaşlılık hakları, kurum bakımı, belediye hizmetleri gibi konularda bilgi ve danışmanlık sunulacağını belirtti. 23 Mart'ta Beşiktaş Belediyesi Levent Ana Hizmet binasının giriş katında gerçekleşen törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 65+ Yaşlı Hakları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Boratav ve çok sayıda davetli katıldı.

"DÜNYAYLA EŞZAMANLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ İLERİ YAŞTAKİ KOMŞULARIMIZI DA KAPSIYOR"

2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen Yaşlı Dostu Kentler Ağı'na üye olmaya hak kazandıklarını belirten Akpolat, "Dünyayla eşzamanlı belediyecilik anlayışımız elbette ileri yaştaki komşularımızı da kapsıyor. Bu konuda bütün sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan, her yaptığı işte, her hazırladığı projede yaşlı dostu, çocuk dostu, engelli dostu bir belediye olmanın sorumluluğunu taşıyan bir belediyeyiz. Bu yaptığımız girişim hassasiyetimizi göstermemiz açısından attığımız önemli bir adımdır. Bu ofiste de 65 yaş artı komşularımız gelecek ve hangi konuyla ilgili gelirse gelsinler bu birimde hizmet alacak. Bu hizmetleri aslında burada ortaklaştırıyoruz" dedi.

Yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik verdikleri hizmetleri anlatan Akpolat, "Belediyemiz, Geçtiğimiz aylarda kurduğumuz Aşevimizden çıkan sıcak yemekleri her gün ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü komşularımıza ulaştırıyor. İhtiyacı olanlara hasta bezi, yatak pedi ve tekerlekli sandalye temin ediyoruz. Pandemide sokağa çıkamayan kesimlerin başında gelen 65 yaş üstü komşularımıza gıda kolisi ve hijyen kiti ulaştırdık, bu desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yine bir saha çözüm hareketi oluşturduk. Geçirdiğimiz Saha Çözüm Hareketi kapsamında, ihtiyaç sahibi komşularımızın sayısının arttığını görünce Halk Market ve Halk Mağaza'yı açtık. İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü komşularımız, buradan mobilya, tekstil, beyaz eşya gibi ürünleri Halk Kartlarıyla ücretsiz olarak alabiliyor" diye konuştu.

Bu açılışla Türkiye'de Gerontoloji (Yaşlılığın Bilimi) ofisine sahip ilk belediye olduklarını vurgulayan Akpolat'ın sözleri, konuşma sırasında bir yandan da işaret diline çevrildi.

BORATAV: ADIM ADIM İLERİYE DOĞRU GİDİYORUZ

Yaşlı Hakları Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Boratav da "Bence çok doğru bir adım atıldı. Bundan sonrası için bizim dileğimiz, bütün belediye çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi, farkındalık eğitimlerinin olması, bu birimde çalışanların yetkilendirilmesi ve bir de Beşiktaş Kent Konseyi'nde şimdi bir yaşlı meclisi kurmak için de adımlar atmaya başladık, o işin de bir an önce sonuca kavuşmasıdır. Böylece Beşiktaş'ta yaşayan 65 yaş artı hemşerilerimizin de dileklerinin, eleştirilerinin, kaygılarının en doğrudan şekilde ulaşması için sağlıklı bir kanal oluşmuş olacak. Böylece çok daha iyi bir yerde olacağımızı biliyoruz. Yapılacak daha çok iş var ama adım adım ileriye doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.