Yaşlılara sokağa çıkma izni verilince soluğu çiçekçide aldılar - Son Dakika

Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-10) salgını nedeniyle yaklaşık 50 gündür evden çıkmalarına izin verilmeyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ilk kez Anneler Günü'nde belirli şartlar altında dışarıya çıkmalarına izin verildi.



65 yaş ve üstü yaklaşık 7,5 milyon kişi, 50 günün ardından bugün 4 saat boyunca evlerinin çevresinde olmak kaydıyla dışarı çıktı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde uzun zaman sonra dışarı çıkan yaşlılar, Anneler Günü nedeniyle eşlerine çiçek almak için çiçekçilerin yolunu tuttular.



"Çiçeği görünce çok sevinecek, takdir edecek beni"



Hem hava alma hem de birkaç eksiğini tamamlamak için dışarıya çıkan 86 yaşındaki Hasan Tahsin, yolda çiçekçiyi görünce, eşine Anneler Günü hediyesi almak için içeriye girdi. Eşinin rahatsız olduğunu ve çiçekleri görünce mutlu olacağını belirten Sezer, "2 aydır sokağa çıkamadım. Bugün yaşlılara izin verdiler, ben de çıktım. Fakat Anneler Günü olmasından dolayı hanıma çiçek aldım ve hediye olarak götüreceğim. Sağlık ve afiyetler diliyorum. Hanımda rahatsızlandığı için bugün çıkamadı. Çiçeği görünce kalben çok sevinecek, taktir edecek beni" dedi.



"Hanıma sürpriz olsun diye onu dışarı çıkartamadım"



60 gündür dışarı çıkmadığını belirten 68 yaşındaki Selahattin Kavaz, "2 aydır ilk defa dışarı çıkıyorum. Sağlık Bakanımıza Anneler Gününe iznimizi denk getirdiği çok teşekkür ederim. Hanımı daha dışarı çıkartamadık. Çiçeği görmesin diye sürpriz olsun istedim. Çiçeği götürünce onu da çıkartacağım sokağa. Sağlık Bakanımıza tekrar çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ÇANAKKALE