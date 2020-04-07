Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi... - Son Dakika
Son Dakika Genel Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi... - Son Dakika

Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi...

6 saat önce

Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi projesii Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK), Dünya Yaşlanma Zirvesi ile kabul edilen İstanbul Küresel Yaşlanma ve Bakım Deklarasyonunun 15.Yılında 3.YAŞ TV ve 3.YAŞ ÜNİVERSİTESİ kurulma kararı aldı.

Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi projesii

İSTANBUL - Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK), Dünya Yaşlanma Zirvesi ile kabul edilen İstanbul Küresel Yaşlanma ve Bakım Deklarasyonunun 15.Yılında 3.YAŞ TV ve 3.YAŞ ÜNİVERSİTESİ kurulma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, "Projenin günümüzde televizyonlar kanalıyla yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi, yaşlıya yönelik hastalıklardan koruma, sağlıklı aktif, üretken ve başarılı yaşlanma alanlarında kendilerini yenilemeleri, tecrübe kazanmaları için Türkiye'de ivedilikle kurulması tam zamanıdır "dedi.

3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi 60 yaş ve üzeri bireyleri bir araya getirmeyi, ilgilerini çeken konularda öğrenmeyi sürdürmelerini teşvik etmeyi, ulusal ve uluslararası literatür bilgilerini sağlıklı yaşlanma gereksinimleri doğrultusunda yaşamlarına uyarlayabilmelerini sağlamak hedefiyle başlatılan bir proje. Türkiye'de projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapan Dr. Kemal Aydın konuyla ilgili bilgi verdi.

Koronavirüsü sebebiyle evinde oturan yaşlılar için projenin önemine vurgu yapan Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, "3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi tam bugünlerde yaşlılarımızın baş taşlarımızın evlerde kaldığı günlerde sağlıkla kalabilmesi için hükümet, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler iş birliğinde Türkiye'de hayata geçirilebilecek en önemli projelerinden bir tanesi. 3'ncü yaş grubu dediğimiz aslında bilgi insanlar, tecrübeli insanlar her şeyiyle topluma değer katan büyüklerimizdir. Bu dönemde koronavirüsten en fazla onlar etkilendiler. Dünya genelinde özellikle Avrupa'da çok fazla yaşlılarımız korona virüsü neden vefat etti" dedi.

2002 yılındaki Hollanda'daki örneğini veren Doktor Aydın, "Dünya Yaşlanma Konseyi olarak, biz bu konuda 2002 yılında Hollanda'da 3'ncü Yaş Üniversitesi'ni Türklere yönelik uygulamıştık. Çok başarılı sonuçlar elde ettik. Aynı projenin artık günümüzde de televizyonlar kanalıyla televizyondan yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi, yaşlıya yönelik hastalıklardan koruma, sağlıklı aktif, üretken ve başarılı yaşlanma alanlarında kendilerini yenilemeleri, tecrübe kazanmaları için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi Türkiye'de ivedilikle kurulması tam zamanıdır. 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi programlarında aktif ve sağlıklı yaşlanma, sağlık okuryazarlığı, dijital sağlık hastanenin evlere kadar gelmesi, hayat boyu eğitim, tarih, coğrafya, genel kültür, sanat gibi derslerle beraber özellikle sağlıklı beslenme ve hobi dediğimiz uğraşılar yer alır. Kendilerini neler ile meşgul edebilecekler mecburiyet terapisi dediğimiz terapi metotlarını kendilerine bu televizyon ve üniversite programlarıyla vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi...

İstanbul, Türkiye, Aydın, TV, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:27 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor         
15:33
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı         
15:32
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun         
15:32
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor         
15:20
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı         
15:13
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar         
15:08
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu         
14:54
Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti         
14:54
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:52
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım         
14:51
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor         
14:47
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi         
14:36
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı         
14:32
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum         
14:29
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek         
14:29
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki         
13:57
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı         
13:55
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti         
13:54
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?         
13:52
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü         
13:49
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor         
13:46
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak         
13:45
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi         
13:39
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi         
13:36
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü         
13:30
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız         
13:19
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu         
13:14
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 16:11:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]