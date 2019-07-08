Yaşlılarda internet kullanımı 4 kat arttı

65 yaş üstü nüfusta 2013 sonunda yüzde 4,2 olan internet kullanım oranı, 2018 yılı sonunda yüzde 17'ye yükseldi.

65 yaş üstü nüfusta 2013 sonunda yüzde 4,2 olan internet kullanım oranı, 2018 yılı sonunda yüzde 17'ye yükseldi. İnternet kullanan 65 yaş üstü kişilerin sayısının son 5 yılda 4 kat artması, online alışverişe olumlu yansıdı.



TÜİK'in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, 65 yaş üstü nüfusta 2013 sonunda yüzde 4,2 olan internet kullanım oranı, 2018 yılı sonunda yüzde 17'ye yükseldi. Buna göre: 65 yaş üstü erkeklerde internet kullanımı 2013 sonunda yüzde 7,5 iken 2018 sonunda yüzde 23 oldu. Asıl patlamanın yaşandığı 65 yaş üstü kadınlarda 2013 sonunda yüzde 1,5 olan internet kullanımı ise son 5 yılda 8 kat artarak yüzde 11,9'a kadar çıktı.



"Akıllı telefon ve torun etkisi"



Bir alışveriş sitesinin kurucu ortağı Güçlü Kayral, "65 yaş üstü kesimin internetle tanışmasında akıllı telefon ve torunların büyük etkisi olduğunu bildirdi. Söz konusu araştırmaya göre, Türkiye'de hemen her evde en az bir akıllı telefon bulunduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi: "Akıllı telefonlar, 65 yaş üstü için teknolojiyle tanışma fırsatı sağladı. Önce görüntülü konuşma, mesajlaşma ile başlayan bu etkileşim daha sonra torunların da desteğiyle ilerledi. Torunlarından teknolojiyi öğrenen dede ve nineler, sosyal medyayı ve e-ticareti keşfetti".



Müşterilerin yüzde 10'u 65 yaş üstü



Sitenin datalarında da bu etkinin görülebildiğinin altını çizen Kayral, "4 yıl önce üyelerimiz arasında 65 yaş üstünün oranı sıfıra yakındı. Bugün ise üyelerimizin yüzde 10'unu bu kesim oluşturuyor. 65 yaş üstü grubundakilerin, eskiden ihtiyacı olan bir ürünün en ucuzunu bulabilmek için çarşı pazar geziyorlardı. 5-10 litrelik su bidonlarını, koca koca karpuzu, kavunu, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı pazardan, marketten alarak kan ter içinde eve taşırlardı. Şimdi ise bu ürünleri internetten satın alarak kapısına kadar getirtiyorlar. Online alışverişin rahatlığı ve konforu yaşlı insanlara çekici geliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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