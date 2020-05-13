Yaşlılarda 'kırık kalp sendromu' - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarda 'kırık kalp sendromu' oluşabileceğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül uyarıda bulundu. Akgül, "Kırık kalp sendromu bir kalp kası hastalığıdır, aşk hastalığı değildir. Uzun süre yoğun stres altında kalınca, yalnızlıkta, şu an olduğu gibi evde kalma gibi yoğun streslerde, sosyalleşmenin azalması gibi durumlarda oluyor. Kendini kalp kriziyle gösteren bir hastalıktır ama damarlar açık bulunduğu için gözden kaçar. 'Evde kal' ama artık bunu biraz serbestleştirmemiz gerekmekte. Çünkü evde kalanların psikolojisi bozulmaya ve hastalıkları çok artmaya başladı" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar, geçtiğimiz pazar günü uygulanan 4 saatlik iznin haricinde yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamıyordu. Uzmanlar ise uzun süre evde kalmanın yoğun strese ve kaygıya dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, salgın sürecinde önlemler gereği evinde kalan özellikle 65 yaş ve üstü ile yalnız yaşayanlarda, yoğun stres nedeniyle 'kırık kalp sendromu' oluşabileceğini söyledi. Yoğun stres ve sosyalleşmenin azalması gibi durumlarda damarların kasılıp baloncuların oluştuğunu ve damarlar tekrar açıldığında kalp kasının bozulduğunu söyleyen Prof. Dr. Akgül, tedavisi içinde kalp yetmezliği tedavisinin uygulanması gerektiğini belirtti.

"YALNIZLIKTA, SOSYALLEŞMENİN AZALMASI GİBİ DURUMLARDA OLUYOR"

Evde kalanlarda hastalıkların artmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Akgül online olarak psikolojik destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Bu hastalık 1990 yılında bir Japon bilim adamının ortaya çıkardığı bir hastalıktır. Bu hastalık, özellikle 65 yaş ve üstü kadınlarda ve yalnız yaşayanlarda ortaya çıkmıştır. Bu hastalıkta hastalar çok ciddi bir kalp ağrısı yaşıyor ve hemen hastaneye gidiyorlar. Kalp krizinde, hastanın kanına bakılıp EKG'si çekilir. Kalp krizi tanısı konduğu zaman da hemen anjiyoya alınır. Anjiyoda o tıkalı damar açılmaya çalışılır. Hasta birkaç gün yatıp gider. Fakat bu hastalık öyle değil. Şikayeti gerçekten tamamen bir kalp krizi şikayeti, yani göğüste ciddi bir baskı ve sanki bir fil oturuyormuş hissi var. Hasta hemen acile gider ve acilde yine EKG'ye bakılır. EKG'de gerçekten kalp krizi bulguları olur, kalp kaslarında harabiyet görülür. Hasta anjiyoya götürülür, fakat bu sefer bakılır ki kalp damarları tamamen açık. İşte hastalığın farkı burada. Damarlar açık olunca 'tamam, bu hastada bir şey' deniyor ve hasta birkaç gün dinlendirilip eve gönderiliyor. 'Kırık kalp sendromu' deyince biraz basit gibi duruyor ama bu öyle bir hastalık değil. Uzun süre yoğun stres altında kalınca; mesela bir eşin veya çocuğun kaybında, iflas etmede, yalnızlıkta, şu an olduğu gibi evde kalma gibi yoğun streslerde ve başka streslerin de birikmesinde, sosyalleşmenin azalması gibi durumlarda oluyor" ifadelerini kullandı.

"BİR KALP KASI HASTALIĞIDIR, AŞK HASTALIĞI DEĞİL"

Prof. Dr. Akgül, "Bu yoğun stresler birikiyor ve damarlar kendi kendine kasılıyor. Damarlar sonra açılıyor ama kasıldığı zaman suladığı, beslediği kalp kasını bozuyor. Kalp kası bozulduğu zaman da baloncuklar ortaya çıkıyor ve kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkıyor. Kalp kasında baloncuk olduğu zaman, çalışmayan yer olduğu ve diğer kas çalıştığı için senkronizasyon bozuluyor. O zaman da bu hastada çarpıntılar olmaya başlıyor. Aynı zamanda baloncuğun içinde kan akımı olmadığı için pıhtılar birikiyor. Böylece pıhtılar beyine, kollara, bacaklara, bütün vücuda gidiyor ve kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkıyor. Kırık kalp sendrom bir kalp kası hastalığıdır, aşk hastalığı değildir. Kendini kalp kriziyle gösteren bir hastalıktır ama damarlar açık bulunduğu için gözden kaçar. Bu hastalarda özellikle şu günlerde, yaşı biraz ileriyse ve biraz da yalnızsa muhakkak psikolojik danışmanlık yapılması lazım. Şu anda devletimizin aldığı önlem çok iyi. 'Evde kal' ama artık bunu biraz serbestleştirmemiz gerekmekte. Çünkü evde kalanların psikolojisi bozulmaya ve hastalıkları çok artmaya başladı. Kırık kalp sendromunun tedavisi de kalp krizi tedavisi değildir. Tedavisi çarpıntı, aritmi tedavisidir ve bu hastalara kalp krizi değil, kalp yetmezliği tedavisi gerekir" dedi.

"PSİKOLOJİK DESTEL YAPILMASI LAZIM"

Prof. Dr. Akgül, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir nebze olacak ama biraz daha sosyalleşmeleri gerekecek ve biraz daha artması gerekecek. Şu anda Kovid-19 ile ilgili çok başarılıyız, sayısal olarak vefat sayısında günde 50'lere kadar indik. Fakat kalp ile ilgili hastalıklardan günlük ölüm sayısı 600'ün üzerindedir ve bu dönemde daha da artıyor. Önlemlerimiz tabii ki çok önemli. Yine önlemlere dikkat ederek bu kişilerin biraz daha sosyalleşmesini, dışarı çıkmasını artırmamız gerekecek. Şu anki uygulama güzel ama yeterli olmayabilir. Aynı zamanda bu kişilere kesinlikle online bir şekilde psikolojik destek yapılması lazım. Belediyeler ve devletimiz bu konuda çalışmalar yapıyor, bizim de online destek hatlarımız var. Bunlar çok önemliler. Ayrıca kalp yogası da önemli bir tedavidir. Oturduğunuz yerde yapacağınız nefes egzersizleriyle, fiziksel egzersizlerle ve zihinsel egzersizlerle hem stresle hem de hareketsizlikle baş edebilecek hale gelebilirsiniz. Evde yalnız başına kalan insanlarda kalp sağlığı açısından stres yoğunluğu çok önemlidir."

- İstanbul