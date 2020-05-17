Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı

Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı 65 yaş üstününde pazara gitmesiyle sosyal mesafe korunamadı Afyonkarahisar'da hafta sonunda dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar da pazara gitmeyi tercih edince, semt pazarında zabıta ekiplerinin onca uyarı ve tedbirlerine rağmen...

Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı 65 yaş üstününde pazara gitmesiyle sosyal mesafe korunamadı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafta sonunda dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar da pazara gitmeyi tercih edince, semt pazarında zabıta ekiplerinin onca uyarı ve tedbirlerine rağmen sosyal mesafe korunamadı. Afyonkarahisar'da 65 yaş üstü vatandaşlara bugün 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Kentin en kalabalık mahallelerinden Selçuklu mahallesindeki sent pazarına vatandaşların ve 65 yaş üstü yaşlılarında aynı anda alış-verişe çıkmasıyla pazarda sosyal mesafe kuralları korunamadı. Görevlilerin onca uyarı ve tedbir almasına rağmen, insanların Covid-19 pandemisinin yayılmasını önleyen sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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