Son Dakika Haberleri: Yaşlılardan Gençlerden Geri Kalmadı

Yaşlılardan Gençlerden Geri Kalmadı

1 saat önce

AÜ Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAÇUMER) sosyal sorumluluk projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi işbirliği ile '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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AÜ Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAÇUMER) sosyal sorumluluk projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi işbirliği ile '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji bölümü bahçesinde "Rekreaktif Etkinlikler" kapsamında 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve Gerontoloji Bölümü öğrencileri, kuşaklararası etkileşim ve dayanışmanın örneklerini sergilediler. Gençler ve yaşlı öğrenciler yoga, yapboz, hafıza oyunu, balon yarışması ve çeşitli sanatsal faaliyetleri birlikte yaparak, 'Kuşaklar arası çatışma yok dayanışma var' mesajı verdiler. Yaşlılara Saygı Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayan gençler ve yaş alan öğrenciler aynı karede yer almanın mutluluğunu yaşayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Yaşlılara Saygı Haftası açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Şimşek ve Gerontoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük yaptı. "Rekreaktif Etkinlikler" kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dr. İlkay Orhan ve Öğr. Gör .Nihat Ayçeman gönüllü olarak destek verdi.

Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler de Tazelenme öğrencileri ile birlikte kutlamalara katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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