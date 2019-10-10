Yaşlılardan para aldığı iddia edilen kişi yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşlı erkekleri tehdit ederek zorla paralarını aldığı öne sürülen kişi, yakalandı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle banka ve market çıkışlarında yaşlı erkekleri kucaklayarak, "Para vermezsen taciz etti diye bağırırım." diyerek tehdit ettiği öne sürülen bir kişiyle ilgili çalışma başlattı.

Yakalanan P.D'nin (17) üzerindeki paralara el konuldu, para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürü Ünal Ayten, yaptığı açıklamada, vatandaşları tehdit ederek dilenenlere karşı gerekli cezai işlemleri uyguladıklarını bildirdi.

Şikayetler üzerine bir kişiyi yakın takibe aldıkları anlatan Ayten, "Özellikle yaşlıları takibe alan P.D. günlerce vatandaşları tehdit ederek paralarını aldığı iddia ediliyordu. Yaptığımız takip sonucu Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde zanlının para alma yöntemini tespit ettik. Bu yöntemle aldığı 195 lira konuldu. Bu kişiye 153 lira da idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra cami önlerindeki dilencilere yönelik de çalışmalar yaptık. Buralardan da çok sayıda dilencilik yapanları topladık." diye konuştu.