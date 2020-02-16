Yaşlılardan Sevgililer Günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlılardan Sevgililer Günü kutlaması - Son Dakika

Yaşlılardan Sevgililer Günü kutlaması

6 saat önce

Bu yıl çalışmalarını 'geri dönüşüm' temasıyla gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde, 14 Şubat Sevgililer Günü, 'duygularda geri dönüşüm' başlığında kutlandı.

Yaşlılardan Sevgililer Günü kutlaması, System.String[]

Bu yıl çalışmalarını 'geri dönüşüm' temasıyla gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde, 14 Şubat Sevgililer Günü, 'duygularda geri dönüşüm' başlığında kutlandı. Kutlamalarda, saksılara dönüştürülen pet şişeler ve yoğurt kaplarına ekilen çiçekler, günün anısına, Muratpaşa'nın kıdemli kent sakinlerine hediye edildi.


Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Yaşlı Evi'nde Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da katıldığı etkinlikle 14 Şubat Sevgililer Günü kutlandı.


Yaklaşık 300 kıdemli Muratpaşa sakininin yer aldığı kutlamalar, yaşlı evlerinin 2020 temasına uygun olarak gerçekleştirildi. Yıl boyu yapacakları atölye çalışmalarında, tiyatro gösterilerinde 'geri dönüşüm' temasını işleyecek olan yaşlı evleri 14 Şubat'ı da 'duygularda geri dönüşüm' başlığıyla gerçekleşti.


Soğuksu Yaşlı Evi'nde bir araya gelen yaşlılar, ilk olarak sıcacık bir aile filmi olan Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerinde oynadığını Neşeli Günler'i izledi. Filk gösteriminin ardından 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları hep birlikte söylenen şarkılarla devam etti. Kutlamalarda Yaşlı Evleri atölyelerinde birer saksıya dönüştürülen pet şişe ve yoğurt kaplarına ekilen çiçekler de Muratpaşa'nın kıdemli kent sakinlerine günün anısına hediye edildi. Soğuksu Yaşlı Evi'ndeki 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması, hep birlikte pasta kesilmesiyle sona erdi. - ANTALYA

Sevgililer Günü, Ümit Uysal, Muratpaşa, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı
Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı 100 zırhlı Fetih Suresi'yle Suriye sınırına gitti

Son Dakika Haberleri
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!
15:41 Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu
15:41 Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz
15:19 Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 16:24:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlılardan Sevgililer Günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]