Yaşlılardan Sevgililer Günü kutlaması - Son Dakika

Bu yıl çalışmalarını 'geri dönüşüm' temasıyla gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde, 14 Şubat Sevgililer Günü, 'duygularda geri dönüşüm' başlığında kutlandı. Kutlamalarda, saksılara dönüştürülen pet şişeler ve yoğurt kaplarına ekilen çiçekler, günün anısına, Muratpaşa'nın kıdemli kent sakinlerine hediye edildi.



Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Yaşlı Evi'nde Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da katıldığı etkinlikle 14 Şubat Sevgililer Günü kutlandı.



Yaklaşık 300 kıdemli Muratpaşa sakininin yer aldığı kutlamalar, yaşlı evlerinin 2020 temasına uygun olarak gerçekleştirildi. Yıl boyu yapacakları atölye çalışmalarında, tiyatro gösterilerinde 'geri dönüşüm' temasını işleyecek olan yaşlı evleri 14 Şubat'ı da 'duygularda geri dönüşüm' başlığıyla gerçekleşti.



Soğuksu Yaşlı Evi'nde bir araya gelen yaşlılar, ilk olarak sıcacık bir aile filmi olan Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerinde oynadığını Neşeli Günler'i izledi. Filk gösteriminin ardından 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları hep birlikte söylenen şarkılarla devam etti. Kutlamalarda Yaşlı Evleri atölyelerinde birer saksıya dönüştürülen pet şişe ve yoğurt kaplarına ekilen çiçekler de Muratpaşa'nın kıdemli kent sakinlerine günün anısına hediye edildi. Soğuksu Yaşlı Evi'ndeki 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması, hep birlikte pasta kesilmesiyle sona erdi. - ANTALYA