Yaşlılardan sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş için sokaklara akın etti - Son Dakika

Yeni yasaklar çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının olmadığı saatleri verimli geçirmek için çantaları, poşetleri ve pazar arabalarıyla sokaklara döküldü.

Korona virüs vaka sayılarında yaşanan büyük artışların üzerine yeni yasak ve kısıtlama kararları alınmıştı. Uygulamaya konulan yeni kararlar kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar haftanın yedi gününde de yalnızca 10.00 ile 13.00 arasında sokağa çıkabiliyor. Bu süreyi iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için market ve çarşılara akın etti.

Mutfak alışverişi yapan da var gezmeye çıkan da

Saat 10.00-13.00 arasındaki insan yoğunluğunun çoğunu yaşlıların oluşturduğu gözlemlendi. Yaşlıların sebzelerden kuruyemişe, Türk kahvesinden tuvalet kağıdına kadar pek çok ihtiyacını karşıladığı fotoğraf karelerine yansıdı. Alışverişin yanı sıra temiz hava almak ve dolaşmak için dışarı çıkan vatandaşların olduğu da görüldü. - ESKİŞEHİR