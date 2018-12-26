Yaşlıları Darp Edip, Gasp Eden Çete Yakalandı
24 dakika önce
Sivas'ta yardım etmek bahanesiyle tanıştıkları yaşlıları evlerine götüren ve basılma rolü yaparak şantaj yoluyla gasp eden 2'si kadın 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Sivas
'ta yardım etmek bahanesiyle tanıştıkları yaşlıları evlerine götüren ve basılma rolü yaparak şantaj yoluyla gasp eden 2'si kadın 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alibaba
Mahallesi'nde meydana gelen iki farklı yağma olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 2'si kadın 3 şüphelinin yaşlı vatandaşlarla cinsel yönden tahrik ederek ve yardım etme bahanesiyle tanıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin yaşlı vatandaşlarla tanıştıktan sonra 'Evimde tamir edilmesi gereken yerler var, bana yardımcı olur musun?' diyerek evlerine götürdüğü ve dışarıda bekleyen akrabalarını çağırarak ikamette basılma rolü ile yaşlıları darp ederek, tehdit ve şantajla paralarını gasp ettiği belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:46 Kaynak: İHA
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