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Yaşlıları dolandıran sahte 'SGK görevlisi' yakalandı

6 saat önce

Yaşlıları dolandıran sahte 'SGK görevlisi' yakalandıİSTANBUL - İstanbul'da adres sorma bahanesiyle yaşlı vatandaşlara yaklaşıp kendini 'Sosyal Güvenlik Kurumu görevlisi' gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan bir kişi yakalandı.

Yaşlıları dolandıran sahte 'SGK görevlisi' yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da adres sorma bahanesiyle yaşlı vatandaşlara yaklaşıp kendini 'Sosyal Güvenlik Kurumu görevlisi' gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kendini 'SGK görevlisi' olarak tanıtan bir dolandırıcı, adres sorma bahanesiyle hedef seçtiği yaşlı kişilere yaklaşarak 'emeklilik ve emeklilik maaşında artış yapma' vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı. Kiraladığı otomobil ile özellikle Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki yaşlı kişileri dolandıran sahte SGK görevlisinin yakalanması için harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek izlemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit eden emniyet güçleri, otomobilin Bayrampaşa'daki bir oto kiralama firmasından Erkan Y. adına düzenli olarak her gün kiralandığını belirledi. Araç kiralama şirketindeki sözleşme evraklarından dolandırıcının adres bilgilerini ortaya çıkaran polis, 4 Kasım'da kaldığı eve baskın düzenledi. Sahte SGK görevlisi Erkan Y., yapılan operasyonda gözaltına alınırken, şüphelinin aynı yöntemle en az 10 kişiyi 103 bin liranın üzerinde dolandırdığı anlaşıldı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, dolandırıcılık suçundan Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili firar olarak arandığı ortaya çıktı, Gözaltına alınan Erkan Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Kasım tarihinde adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaşlıları dolandıran sahte 'SGK görevlisi' yakalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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