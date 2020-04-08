Yaşlıları dolandırıp altın aldı...O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlıları dolandırıp altın aldı...O anlar kamerada - Son Dakika

Yaşlıları dolandırıp altın aldı...O anlar kamerada

36 dakika önce

Yaşlıları dolandırıp altın aldı.

Yaşlıları dolandırıp altın aldı...O anlar kamerada

Adana'da emekli maaşını çekmek için ATM'ye gelen yaşlıları yardım bahanesiyle kandırıp dolandıran zanlı yakalandı

Zanlının 4 yaşlıyı aynı yöntemle 10 bin lira dolandırdığı, daha sonra bu paraya da altın aldığı öğrenildi

ADANA - Adana'da emekli maaşını çekmek için ATM'ye önüne gelen yaşlıları yardım bahanesiyle kandırıp kartını alan, şifresini öğrendikten sonra başka kart verip dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşlı vatandaş ATM'den para çekerken yanına gelen bir kişinin kendisine yardım etme bahanesiyle önce hesap kartının şifresini öğrendiğini daha sonra da kartını alıp kendilerine başka kart verip dolandırdığını öne sürerek Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Bunun üzerine dolandırıcılık dedektifleri zanlının yaşlıları dolandırdığı ATM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Polis, yaptığı incelemede zanlının para çekmek için kuyrukta bekliyor gibi yapıp daha sonra yaşlılara yardım etme bahanesiyle önce kartın şifresini öğrendiğini daha sonra da ATM'den iptal tuşuna basarak işlemi sonlandırıp yaşlı vatandaşlara da bir sorun olduğunu söyleyip ATM'den çıkan kartı alıp vatandaşlara ayarladığı başka kartı vererek dolandırdığını tespit etti. Polis, zanlının bu yöntemle 4 yaşlıdan yaklaşık 10 bin lira aldığını tespit etti. Polis, bu tespitler üzerine zanlının dolandırıcılık yaptıktan sonra nerelere gittiğini tespit etmek için güvenlik kamerasından takip başlattı.

"Yaşlı maaşlarını çekip altına yatırdı"

Polis, güvenlik kameralarından yaptığı takip sonucunda zanlının yaşlı maaşlarını aldıktan sonra, markete gidip alışveriş yaptığını daha sonra da bir kuyumcuya giderek altın aldığını tespit etti. Zanlı, kuyumcudan çıktıktan sonra da adım adım güvenlik kamerası ile takip edilerek ev adresi belirlendi. Polis, bu tespitleri yaptıktan sonra dün akşam zanlının Seyhan ilçesindeki evine baskın yaparak yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının dolandırıcılık yaptığını kabul ettiği öne sürüldü. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşlıları dolandırıp altın aldı...O anlar kamerada

Polis, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:16 Kaynak: İHA

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