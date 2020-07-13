Yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi, 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 6 ilde, pandemi döneminde özellikle yaşlı kişileri kendilerini savcı, hakim ve polis gibi tanıtıp, dolandıkları belirlenen ve polisin düzenlediği 'Kartal Pençesi' operasyonu ile yakalanıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden M.Ş.C., M.A. O.B., Y.D., F.A. A.Ç., G.D., E,F., M.B. ve S.A. tutuklandı. Diğer şüphelilerden H.C. ve Y.D. ev hapsi, İ.A., C.S. ve F.T. adli kontrol şartıyla, M.O. ve D.Ö. ise kefaletle serbest bırakıldı.Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),