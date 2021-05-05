Yaşlıları hedef alan dolandırıcı: "Fitrelerini aldım" - Son Dakika

Yaşlıları hedef alan dolandırıcı: "Fitrelerini aldım"

05.05.2021 13:13

Yaşlıları hedef alan dolandırıcı: "Fitrelerini aldım" Yurt dışı merkezli dolandırıcılık şebekesinin Denizli sorumlusu, bu kez JASAT'tan kaçamadı Denizli'de son 1 ayda 5 yaşlıyı yaklaşık 350 bin TL dolandıran yurt dışı merkezli şebekenin 4 üyesi daha, JASAT'ın başarılı operasyonuyla yakalandı.

Yaşlıları hedef alan dolandırıcı: "Fitrelerini aldım"

Yurt dışı merkezli dolandırıcılık şebekesinin Denizli sorumlusu, bu kez JASAT'tan kaçamadı

DENİZLİ - Denizli'de son 1 ayda 5 yaşlıyı yaklaşık 350 bin TL dolandıran yurt dışı merkezli şebekenin 4 üyesi daha, JASAT'ın başarılı operasyonuyla yakalandı. Yurt dışıyla bağlantıyı kurarak suçu organize eden Denizli sorumlusunun da yakalandığı suç şebekesinin, "Dolandırmadık, fitrelerini aldık" savunması pes dedirtti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yaşlı vatandaşların dolandırılması olaylarının artması üzerine yapılan çalışmalarda son 1 ayda 12 şüpheli tutuklandı. Son olarak 26 Nisan 2021 tarihinde Acıpayam ilçesinde yaşayan İbrahim Ö'nün "Adınız cinayete karıştı, öldürülen kadının altın ve paraları sizin evde gelen polis memura teslim edin" diyerek kendisini arayan dolandırıcıya, 2 bilezik ve 50 bin TL nakit parayı teslim ederek 70 bin TL dolandırılmasının ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığınca geniş çaplı araştırma yapıldı.

JASAT yurt dışı irtibatını kuran sorumluyu yakaladı

Saatler süren güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelilerin daha önceden toplam 101 suç kayıtları bulunan Metin Y. (36), Galip K. (36), Cemal G. ve Bilal G. olduğu tespit edildi. Yaşlı kişilerden aldıkları altınları kuyucuda bozdururken görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerden Metin Y'nin telefonla aramaları yurt dışından yapan suç şebekesinin Denizli sorumlusu olduğu, irtibatı sağlayarak mağdurların evine gidecek sahte polis, hakim, savcıları organize ettiği ve suçtan elde edilen parayı yurt dışına gönderen kişi olduğu belirlendi.

Dolandırıcı 'fitre' yalanına sığındı

JASAT ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda suç şebekesinin Denizli sorumlusu Metin Y. ve diğer 3 şüpheli adreslerinde yakalandı. Jandarmada sorgulanan şüphelilerden altın ve paraları almak için eve giden Galip K'nın, "Onları dolandırmadım. Fakirlere ulaştırmak için fitrelerini aldım" şeklindeki yalan savunması pes dedirtti.

İfadesi alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemeye sevk edilen Denizli sorumlusu Metin Y. ve suç ortağı Galip K. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise a dli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin son 1 ayda gerçekleştirdikleri 5 ayrı olayda 280 TL nakit para, 5 tam altın, 4 bilezik ve 2 adet telefon dolandırdıkları ortaya çıktı.

Yaşlıları hedef alan dolandırıcı: Fitrelerini aldım
Yaşlıları hedef alan dolandırıcı: Fitrelerini aldım
Yaşlıları hedef alan dolandırıcı: Fitrelerini aldım
Yaşlıları hedef alan dolandırıcı: Fitrelerini aldım

Türk Lirası, Dolandırıcı, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlıları hedef alan dolandırıcı: 'Fitrelerini aldım' - Son Dakika


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