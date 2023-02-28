Yaşlıları 'oğlu' gibi arayıp dolandıran zanlı yakalandı - Son Dakika
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Yaşlıları 'oğlu' gibi arayıp dolandıran zanlı yakalandı

28.02.2023 10:48

- Yaşlıları 'oğlu' gibi arayıp dolandıran zanlı yakalandı İstanbul'da yaşlı insanları arayıp 'Anne acil paraya ihtiyacım var' diyerek dolandıran şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Yaşlıları 'oğlu' gibi arayıp dolandıran zanlı yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşlı insanları arayıp 'Anne acil paraya ihtiyacım var' diyerek dolandıran şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının, 2022-2023 yılları arasında aynı yöntemle ikameti Kadıköy ilçesi olan 19 yaşlı vatandaşı 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan M.F.adlı yaşlı bir adam, 15 Şubat'ta telefonda kendini "oğlu" gibi tanıtan ve acil ödeme yapması gerektiğini söyleyerek para isteyen bir kişi tarafından dolandırıldı.

Bostancı Mahallesinde oturan yaşlı adama 'oğlu' gibi davranan ve karşı tarafa kendini inandıran dolandırıcı, "Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz" dedi. Kendisinin gelemeyeceğini, parayı göndereceği arkadaşına vermesini istedi. M.F., 'oğlu'nun gönderdiğini sandığı dolandırıcıya parayı verdi. Daha sonra gerçek oğlu ile görüştüğünde dolandırıldığını fark eden yaşlı adam, hemen polise başvurarak şikayetçi oldu.

Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Olayın meydana geldiği adres ve çevresinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde parayı alan şahsın Marmaray ile bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Dolandırıcının kullandığı toplu taşıma kartı üzerinden yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin D.M. adlı bir kişi olduğu tespit edildi. Dolandırıcının eşkal ve kimlik bilgilerini tespit eden polis, çalışmaların devamında D.M. adlı şüpheliyi 23 Şubat'ta sabaha karşı saat 06.40 sıralarında Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu dolandırıcı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada geriye dönük yapılan araştırmalarda, şüphelinin bir telefon uygulaması üzerinden dolandıracağı kişileri belirlediği, oğlu olan yaşlı insanları seçtiği ve 2022-2023 yılları arasında aynı yöntemle ikameti Kadıköy ilçesi olan 19 yaşlı vatandaşın 2 milyon 100 bin liradını aldığı tespit edildi.

Yakalanan ve sorgulanan D.M., "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 24 Şubat'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlıları 'oğlu' gibi arayıp dolandıran zanlı yakalandı - Son Dakika

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