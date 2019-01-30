Yaşlılarımız Köyümüzün Misafiri" Projesi
22 dakika önce
Dinar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "Yaşlılarımız Köyümün Misafiri" projesi kapsamında 70 yaş üzerinde 20 vatandaşın yemek ihtiyaçları karşılanıyor.
Dinar
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "Yaşlılarımız Köyümün Misafiri" projesi kapsamında 70 yaş üzerinde 20 vatandaşın yemek ihtiyaçları karşılanıyor.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
ile SYDV İlçe Müdürü İrfan Yüksel projenin ilk günü Kınık
köyündeki programa katıldı.
Kapankaya, burada yaptığı açıklamada, yaşlı vatandaşların baş tacı edilmesi gerektiğini belirterek, projenin Kınık köyüne hayırlı uğurlu olmasını ifade etti.
Kınık köyü muhtarı Adem Sargın da köyde bulunan yaşlı vatandaşların yemek ihtiyaçlarını karşılamak adına hayata geçirilen proje için herkese teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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