Son Dakika Haberleri: "Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve kültürümüzün gereğidir"
Son Dakika Güncel Haber

"Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve kültürümüzün gereğidir"

47 dakika önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla yaptığı açıklamada "Yaşlılarımızın yüzündeki her çizgi, bilgi ve tecrübe izidir.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla yaptığı açıklamada "Yaşlılarımızın yüzündeki her çizgi, bilgi ve tecrübe izidir. Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımız ve kültürümüzün gereğidir" dedi.


Türklerin geleneklerinde dinimiz İslamiyet'in emirlerinde yaşlılara hürmet, saygı ve sevgi gösterme ile hizmet etmenin önemi ve değerinin herkesçe bilindiğini kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Dün ile bugün arasında köprü kuran yaşlılarımız, Türk kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşımamızı sağlayan tecrübe çınarlarıdır. İnsan, ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyarlar. Beden yaşlansa da heves yaşlanmaz. Gençler; Yaşlılar sizin gelecek halinizdir. Yaşlılarımıza saygı göstermek Türk Kültürümüzün ve İslam inancımızın gereği olan minnet borcudur" diyerek "Bu günlerde ve her zaman sevgi ve hoşgörüyle yanlarında olduğumuz değerli büyüklerimizin anlamlı gününü kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diler, ellerinden öper, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı
Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euronun üzerinde MHP Grup Başkanvekili Akçay: Af paketinin aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz Hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı hayranlarını derinden sarstı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:03:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve kültürümüzün gereğidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]