Son Dakika Haberleri: "Yaşlılarımızın Duası En Büyük Güç Kaynağımız"

"Yaşlılarımızın Duası En Büyük Güç Kaynağımız"

1 saat önce

AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, SKM programları dışında ilçedeki yaşlıları ve hastaları da ziyaret ederek, dualarını alıyor.

Başiskele'de SKM programı kapsamında her gün esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yasin Özlü, tüm enerjisiyle hemşehrilerini 'gönül belediyeciliği' şiarıyla samimiyet, tevazu ve samimiyetle ziyaret etmeye devam ediyor. Özlü son olarak ilçede yaşayan yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret etti, dualarını istedi. Özlü, ilk olarak Atakent Mahallesi'nde ziyaretlerini gerçekleştirdi.

DAİMA YANLARINDA OLACAĞIZ

Hasta ve yaşlı ziyaretlerinden aldığı dua ile gücünün, çalışma aşkının ve heyecanının artarak

devam ettiğini söyleyen Özlü, "Bizi en kalbi duygularla bağrına basan büyüklerimize sağlıklı bir ömür, hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diledik. ?Komşularımızın sağlıklı günleri kadar hastalıkta ve yaşlılıkta da daima yanlarında olacağız. Duaları, yapacağımız hizmetlerde bizim için en büyük destek ve güç olacaktır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:38 Kaynak: Bültenler

Başiskele, Güncel
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