"Yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak...

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı köylerde bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.



Yaşlıların sorunlarını dinleyerek sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Abbasoğlu, "Bu ziyaretler vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösteriyor, toplumsal dayanışma duygusu güçleniyor. Her insan için değişik anlam ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır" dedi.



Abbasoğlu, geçtiğimiz günlerde Umre ziyaretinden dönen ilçeye bağlı Yüylük köyü vatandaşlarından Mehmet Güven ve eşine ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Sizler, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizsiniz ve biz size verdiğimiz değerler ile geleceğimizi yeniden kuracağız" ifadelerini kullandı.



Ziyaretten memnun olan Güven ailesi, hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyerek Kaymakam Abbasoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler. - KÜTAHYA