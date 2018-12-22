Son Dakika Haberleri: Yaşlılarımızla El Ele, Daha Güzel Günlere" Projesi Hayata Geçiriliyor

Yaşlılarımızla El Ele, Daha Güzel Günlere" Projesi Hayata Geçiriliyor

3 saat önce

Konya'nın Derbent ilçesinde, "Yaşlılarımızla el ele, daha güzel günlere" projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

Yaşlılarımızla El Ele, Daha Güzel Günlere
Konya'nın Derbent ilçesinde, "Yaşlılarımızla el ele, daha güzel günlere" projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

Derbent Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Derbent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yürütülecek sosyal hizmet projesi çerçevesinde ilçe merkezi ile ilçeye bağlı dış mahallelerde ikamet eden ve yalnız yaşayanlarla engelli vatandaşların ev ve öz bakımlarının yapılacağı belirtildi.

Proje çerçevesinde belirli süreli olarak çalıştırılmak üzere 2 kadın ve 1 erkek personel istihdam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında çalışmak isteyenlerden başvuru şartlarını taşıyanların 4 Ocak 2019 tarihine kadar Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeleri istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:24 Kaynak: AA

Konya, Derbent, Güncel
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