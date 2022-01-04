Yaşlıların bıçaklı kavgasında 1'i boğazdan aldığı darbelerle ağır yaralandı - Son Dakika

-Yaşlıların bıçaklı kavgasında 1'i boğazdan aldığı darbelerle ağır yaralandı

BATMAN - Batman'da, bilinmeyen bir nedenle 50 yaşlarındaki bir adam ile 65 yaşındaki bir adam sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. 65 yaşındaki adam boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Meydan Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 50 ile 65 olan iki kişi sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti. Yaşanan kavgada Mehmet Atayan isimli vatandaş boğazına 3 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan Atayan, mahalle sakinleri tarafından olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.