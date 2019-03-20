Yaşlıların Sergisi Görenleri Şaşırttı

Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde kalan yaşlıların ele emeği ürünlerinden hazırladığı sergi görenleri şaşırtıyor.

Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde kalan yaşlıların ele emeği ürünlerinden hazırladığı sergi görenleri şaşırtıyor.



Yaşlarından dolayı hiçbir iş yapamayacakları düşüncesi taşıyanlar huzurevinde açılan sergideki ürünleri gördükçe şaşkınlığını gizleyemedi. Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde kalan yaşlıların, elmas işleme, ahşap boyama, boncuktan tespih ve kolyeler, teşbih kutu kaplama, goblen işleme ile Orta Doğu'da doğmuş ve Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar yayılmış çivi ve telin maharetli ellerde şekillendiği, çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik görünüm kazandırılması işlemi olarak tanımlanan belli örgü teknikleri kullanılarak hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler ve çizgi film karakterleri panolar haline getirilebildiği filografi ve atık malzemelerin değerlendirildiği el sanatlarının yer aldığı sergi görenleri büyüledi.



Ordu Valisi Seddar Yavuz, huzurevinde kalan yaşlıların el becerilerini geliştirmesi, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve aynı zamanda mental ve motor becerilerinin geriye gitmemesi bakımından el sanatlarının çok önemli bir rolü olduğunu söyledi. Vali Seddar Yavuz, "Bu sergi ile yaşlılarımızın ne kadar hayata bağlı olduğunu, ne kadar yetenekli ve kabiliyetli olduğunu bir kez daha hep beraber müşahede ettik. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, toplumun dezavantajlı gruplarının yanında olmaya özel özen gösteriyoruz. Bu sergimizin de belki en önemli göstergelerinden bir tanesi budur" dedi. - ORDU

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