Yaşlıların sokağa çıkma iznine sıcak engeli - Son Dakika

Yaşlıların sokağa çıkma iznine sıcak engeli

Sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilmesine rağmen 65 yaş ve üstü vatandaşlar hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Adana'da sokağa çıkmadı

ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilmesine rağmen 65 yaş ve üstü vatandaşlar hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Adana'da sokağa çıkmadı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 21 Mart'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara geçen hafta pazar günü 11.00 ile 15.00 arasında 4 saat sokağa çıkma izni verildi. Bu izin nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar Adana'da Atatürk Parkı'na akın etmişti. Bu haftada saat 12.00 ile 18.00 arasında izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar saat 12.00'yi geçmesine rağmen aşırı sıcaklar nedeniyle sokağa çıkmadı. Atatürk Parkını geçen hafta iznin ilk dakikalarının ardından dolduran 65 yaş üstü vatandaşların çok azı bu hafta parka geldi. Afrika sıcaklarından dolayı 42 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığından dolayı parklar boş kaldı. Ancak az da olsa parka gelen vatandaşların biraz yürüyüp banklarda oturduğu görüldü. Bir vatandaşın ise parkta spor yapması dikkat çekti.

65 yaş ve üstü vatandaşlar, iznin çok iyi olduğunu ancak aşırı sıcak nedeniyle geçen haftaki yoğunluğun olmadığını söyledi. 65 yaş üstü vatandaşların saat 16.00'dan sonra daha yoğun sokağa çıkması bekleniyor.