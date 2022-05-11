Yerli ve milli olarak üretilecek akıllı saat proje halinde bile ilgi gördü - Son Dakika

Yerli ve milli olarak üretilecek akıllı saat proje halinde bile ilgi gördü

BALIKESİR Balıkesir'de alt yapısı hazırlanan aplikasyon (uygulama) ile özellikle yaşlıların hayatları yeni nesil akıllı saatlerle daha da kolaylaşacak. 'Acil panik', 'Hemşire çağrı' sistemini içeren akıllı saati yerli ve milli imkanlarla projesini hazırlayan ve üretim aşamasına getiren girişimci, özellikle anne ve babasını merak eden evlatların kapılarını çaldığını söyledi.

Balıkesir'de bir teknoloji şirketi içinde acil çağrı ve hemşire çağrı butonları olan ve yeni nesil akıllı saatlerde kullanılabilecek uygulama geliştirdi. Proje aşaması süren çalışma ile özellikle yaşlıların nabız, şeker, tansiyon gibi ölçümleri saat üzerinden yapılarak gerektiğinde 'Acil' kodlu alarm vererek sağlık merkezlerine ulaşabilecek. Proje ile ilgili bilgi veren işletmenin sahibi Erdenay Karagöz, "Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Programlama Bölümünü bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi STEM Mühendisliği Bölümü'nü bitirerek elektronik ve yazılım sektörüne atıldım. Faydalı neler üretebiliriz? Yüzde yüz Türk üretimi ile ne gibi faydalar sağlayabiliriz? Türkiyemize ve yaşadığımız ülkeye diye düşündük. Yazılım sektöründen elektronik sektörüne atıldık. Bununla beraber yaşlı bakım evlerine elektronik saat üretelim fikrinde yoğunlaştık. Arkadaşlarımızla beraber ekip olarak 6 aylık bir çalışmanın içindeyiz, Arge sürecini hala daha devam ettiriyoruz. Elektronik akıllı saat üretiyoruz, bu saat şu anda bakım evlerindeki yazılım aracılığıyla yaşlılarımızın koluna takılıyor. Bu koluna takılan yaşlılarımızdaki saatimiz tansiyon, şeker oranlarını tüm detaylı bir şekilde sağlıkla ilgili olan bölümlerini hemşirelere ve görevlilere yazılım üzerinden aktarabilecekleri bir sistemi içeriyor" dedi.

Karagöz, sistemi anlatarak, şu bilgileri paylaştı: "Tüm yaşlılar veya evinde yaşlı annesi, babası yakını olan bireyler bu saati taktıkları zaman bir yazılım aplikasyon yardımı ile tansiyonlarını, saat aralarındaki kalp ritim atışlarını ya da işte kalkıp egzersiz yapıp yapmadıklarını bunların hepsini yazılımımızın üzerinden otomatik olarak görebiliyorlar. Acil dediğimiz acil panik ve hemşire çağrı sistemi dediğimiz yazılımımızda da acil bir durum olduğunda bir tuşa basmalarıyla beraber direkt otomatik olarak merkeze bağlı bir yazılım ile hemşireye, doktora ya da aile yakınına bilgilendirme yapılıyor. Şu anda yaşlılarımızda deneme aşamasına geldik. Bu sistem daha da ilerleyen şekilde daha da yerli ve milli şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz"