Yaşlılığa bağlı kas kütlesi kaybı tedavisine Avrupa'dan Ar-Ge yatırımı - Son Dakika

Yaşlılığa bağlı kas kütlesi kaybı tedavisine Avrupa'dan Ar-Ge yatırımı

28.12.2020 15:50
Yaşlılığa bağlı kas kütlesi kaybı tedavisine Avrupa'dan Ar-Ge yatırımı, System.String[]

Yaşlılığa bağlı kas kütlesi kaybı (geriatrik sarkopeni) tedavisinde kullanılmak üzere Mas Pharmaceuticals Ar-Ge tarafından geliştirilen fito-SARM için Avrupa'dan yatırım teklifi geldi.

Yaşlılığa bağlı kas kütlesi kaybı (geriatrik sarkopeni) tedavisinde kullanılmak üzere Mas Pharmaceuticals Ar-Ge tarafından geliştirilen fito-SARM için Avrupa'dan yatırım teklifi geldi. Formülasyonun mucitlerinden Erdal Can Alkoçlar, "Amacımız, sık kullanılmak durumunda kalınan ilaçlarla olabildiğince güvenli ve etkin bir yolla kas ve kemik kütlesi korunumu sunabilmek" dedi.

Erdal Can Alkoçlar, Metehan Yeşil ve Tamer Duman yaşlılığın doğal semptomlarından olan ve ölüm riskini önemli ölçüde arttıran geriatrik sarkopeni (yaşlılığa baglı kas kütlesi kaybı) tedavisinde kullanılmak üzere patentli formülasyon fito-SARM'ı geliştirdi. Mas Pharmaceuticals Ar-Ge, formülasyon için Avrupa'dan yatırım teklifi geldiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yatırım bankası Spektral Investment Bank tarafından ilgi gören formülasyonun paten içeriğinde hem kas kütle artımı sağlayan bir etki göstererek, prostat kanseri konusunda yüksek risk taşıyan hedef hasta grubunun tedavisinde etkin kas kütlesi muhafazası sağlamayı hem de günlük fiziksel aktivitelerde yaşlıların refakat gereksinimini önemli ölçüde azaltmayı hedefledik" denildi."GÜVENLİ VE ETKİN BİR YOLLA KAS KÜTLESİ KORUNUMU SAĞLANACAK"Formulasyon mucitlerinden Erdal Can Alkoçlar, "Amacımız tamamen bitkisel bileşenlerden elde edilen ve neredeyse kıymetli büyüklerimizin yaş grubunda sık kullanılmak durumunda kalınan ilaçlarla olabildiğince negatif etkileşimi olmayan, güvenli ve etkin bir yolla kas ve kemik kütlesi korunumu sağlayacak bir miyotropik formülü ihtiyacı olan değerli büyüklerimize sunabilmek" diye konuştu.Yatırım bankası ile imzalanacak sözleşmeyle ilgili bilgi veren Alkoçlar sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırım bankası ile imzalanacak Ar-Ge tesis edim sözleşmesine göre formülasyonu en kısa sürede Avrupa'da besin takviyesi, ülkemizde ise Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTÜ) sınıfında ruhsatlanmak üzere çalışmalara başlanacak. Kanser ve AIDS hastalıklarında sık karşılaşılan kaşeksi ve diğer miyo-katabolik hastalıkların destek tedavisine uygunluğunun araştırması amacı klinik çalışma başvurularını yapmayı da planlanıyoruz."


Yaşlılığa bağlı kas kütlesi kaybı tedavisine Avrupa'dan Ar-Ge yatırımı
Yaşlılığa bağlı kas kütlesi kaybı tedavisine Avrupa'dan Ar-Ge yatırımı

Araştırma Geliştirme, Yatırım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yaşlılığa bağlı kas kütlesi kaybı tedavisine Avrupa'dan Ar-Ge yatırımı - Son Dakika


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