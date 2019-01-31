Yaşlılık Maaşımı Geç Çektin' Deyip, Huzurevi Çalışanını Yaraladı (2)
39 dakika önce
ESTETİK CERRAHİ SERVİSİNE SEVK EDİLDİSöke'de, yaşlılık maaşını bankadan geç çektiğini iddia eden Kemal K.
ESTETİK CERRAHİ SERVİSİNE SEVK EDİLDİ Söke
'de, yaşlılık maaşını bankadan geç çektiğini iddia eden Kemal K. tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alınan huzurevi görevlisi Hamdi Akgün, bir süre yoğun bakım ünitesinde tutulduktan sonra, aynı hastanenin estetik cerrahi servisine alındı. Akgün'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
SÖKE (Aydın),
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:16 Kaynak: DHA
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