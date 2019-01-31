Son Dakika Haberleri: Yaşlılık Maaşımı Geç Çektin' Deyip, Huzurevi Çalışanını Yaraladı (2)

Yaşlılık Maaşımı Geç Çektin' Deyip, Huzurevi Çalışanını Yaraladı (2)

39 dakika önce

ESTETİK CERRAHİ SERVİSİNE SEVK EDİLDİSöke'de, yaşlılık maaşını bankadan geç çektiğini iddia eden Kemal K.

Yaşlılık Maaşımı Geç Çektin' Deyip, Huzurevi Çalışanını Yaraladı (2), System.String[]
ESTETİK CERRAHİ SERVİSİNE SEVK EDİLDİ

Söke'de, yaşlılık maaşını bankadan geç çektiğini iddia eden Kemal K. tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan huzurevi görevlisi Hamdi Akgün, bir süre yoğun bakım ünitesinde tutulduktan sonra, aynı hastanenin estetik cerrahi servisine alındı. Akgün'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

SÖKE (Aydın),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

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