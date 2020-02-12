Yaşlılık maaşını depremzedelere gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlılık maaşını depremzedelere gönderdi - Son Dakika

Yaşlılık maaşını depremzedelere gönderdi

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Ulukuş, devletten aldığı yaşlılık maaşını Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

Yaşlılık maaşını depremzedelere gönderdi, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Ulukuş, devletten aldığı yaşlılık maaşını Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlara katkı sunmak ve yalnız olmadıklarını göstermek için örnek bir davranış sergileyen Mehmet Ulukuş, devletin her ay kendisine vermiş olduğu yaşlılık maaşını, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırmak için Ziraat Bankası Nizip şubesi aracılığıyla bağışta bulundu.

Yaşlı olduğu için artık çalışamadığını ve bu yüzden devletten yaşlılık maaşı aldığını söyleyen Ulukuş, "Depremin meydana geldiği günden bugüne içimde hep bir sızı var. Çünkü oradaki insanlar mağdur oldular. Bunun için ben de yardımda bulunmak istedim ve devletin bana vermiş olduğu yaşlılık maaşını, oradaki insanlara ulaştırmak için bağışta bulundum. Benim elimden bu geliyor. Allah deprem bölgesindeki insanların yardımcısı olsun" dedi.

Gaziantep, Deprem, Elazığ, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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